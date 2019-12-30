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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'dan flaş açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman devam eden önemli soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı.

30.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:25 Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'dan flaş açıklama
Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman devam eden önemli soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastine ilişkin, " 'dan bir iade talebimiz var. Nuri Gökhan Bozkır'ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz. Ülkemize iade edilmesini çok isteriz ve bildiği konuların olduğunu biliyoruz. Gerekli müracaatlar yapıldı Ukrayna'nın cevabını bekliyoruz" dedi.
SİNAN AYGÜN'ÜN "RÜŞVET" İDDİASI Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP'li Sinan Aygün arasındaki "rüşvet" tartışmasına ilişkin, "Karşılıklı suç duyuruları var ve hepsiyle ilgili soruşturma açıldı. İlgili savcılar çalışmalarını yapıyor" dedi.
NECİP HABLEMİTOĞLU SUİKASTİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastine ilişkin, "Ukrayna'dan bir iade talebimiz var. Nuri Gökhan Bozkır'ın önemli bir şahıs olduğunu düşünüyoruz. Ülkemize iade edilmesini çok isteriz ve bildiği konuların olduğunu biliyoruz. Gerekli müracaatlar yapıldı Ukrayna'nın cevabını bekliyoruz" dedi.
FETÖ İLE MÜCADELE Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "FETÖ ile mücadele hayati bir mücadeledir. Hem devletimiz hem milletimiz için. Bu terör örgütü ortadan kaldırılmadığı sürece tehdit devam eder. Kontrolünün de dışarıda olduğunu biliyorsunuz. Bu terör örgütünün ülkeye veremeyeceği zarar yok. Bunlar bukalemun gibi. Her kılığa giriyorlar ve ülkeye her türlü kötülüğü yapacak durumdalar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bu terör örgütüne yönelik kararlı bir şekilde mücadelemize devam ediyoruz.2019 yılında FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 iddianame hazırlandı" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Ukrayna, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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