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Ankara'da 1,5 ton kaçak balık ele geçirildi

Ankara Akyurt İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, yapılan yol kontrolleri sırasında yaklaşık 1.5 ton kaçak balık ele geçirdi.

22.09.2019 21:57Ankara'da 1,5 ton kaçak balık ele geçirildi
Ankara Akyurt İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, yapılan yol kontrolleri sırasında yaklaşık 1.5 ton kaçak balık ele geçirdi.

Ankara İl Tarım Orman Müdürlüğü, yapılan yol kontrolü sırasında kaçak balık ele geçirildiğini duyurdu. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Akyurt İlçe Müdürlüğümüz ve Jandarma ekipleri tarafından Ankara-Çankırı Karayolu Karacabey mevkiinde gerçekleştirilen yol kontrollerinde iki otobüsün bagajında yapılan aramada, 85 kasa içerisinde yaklaşık 1,5 ton istavrit cinsi balık yakalandı" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Akyurt, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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