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Ankara'da 1 milyon lira değerinde tespih ve doğal taş ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ankara'da bir iş yerine yapılan baskında, yaklaşık 1 milyon lira değerinde olan mamut, balina ve fil dişi ile gergedan boynuzundan imal edilen 124 adet tespih ile 47 adet doğal taş ele geçirildi.

16.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:09
Ankara'da 1 milyon lira değerinde tespih ve doğal taş ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ankara 'da bir iş yerine yapılan baskında, yaklaşık 1 milyon lira değerinde olan mamut, balina ve fil dişi ile gergedan boynuzundan imal edilen 124 adet tespih ile 47 adet doğal taş ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Alo 136' Gümrük Muhafaza İhbar Hattı'na Ankara'da bir iş yerinde, nesli tükenmiş ya da tehlike altında olduğu için ticareti yasaklanan hayvanların boynuzlarından ve dişlerinden imal edilen tespihlerin satıldığı bilgisi geldi. Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince tespit edilen iş yerine baskın düzenlendi.

Baskında balina, mamut, ve fil dişi ile gergedan boynuzundan imal edilmiş 124 adet tespih ve tespih yapımında kullanılan çoğunluğu kehribar 47 adet değerli taş ele geçirildi.

'Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme' (CİTES) kapsamında ticareti yasaklanan ürünlerden üretilen tespihler ile taşlara el konuldu. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu bildirildi. İş yeri sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, Güncel
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