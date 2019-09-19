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Ankara'da 10 hektar orman yandı

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.

19.09.2019 17:10Ankara'da 10 hektar orman yandı
ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yangın, saat 13.30 sıralarında ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Üyücek Yaylası mevkiinde çam ağaçlarıyla kaplı bölgede çıktı. Yaylada yaşayan köylüler, yangını fark ederek itfaiyeye haber verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazözlerle alevlere müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yangının büyümesi üzerine helikopter ile de havadan müdahale edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Ancak yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



Kızılcahamam, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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