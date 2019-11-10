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Ankara'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kros Yarışmaları yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonunun Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile düzenlediği 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kros Yarışmaları, Ankara'da yapıldı.

10.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:56Ankara'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kros Yarışmaları yapıldı
Atletizm Federasyonunun Gençlik İl Müdürlüğü ile düzenlediği 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kros Yarışmaları, Ankara'da yapıldı.
Mustafa Kemal Atatürk'ü anma gününde Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde organize edilen yarışlara, 81 ilde yapılan seçmeler sonucunda 47 şehirden 825 atlet katıldı.
Yarışlar öncesinde saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Organizasyonda "küçük kızlar 1500 metre", "yıldız kızlar 2000 metre", "genç kadınlar 3000 metre, "küçük erkekler 1500 metre", "yıldız erkekler 3000 metre" ve "genç erkekler 4000 metre" kategorilerinde yarışlar yapıldı.
Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi.

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Türkiye, Ankara, Spor

Kaynak: AA

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