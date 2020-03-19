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Ankara'da 103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı dolandırıcı yakalandı

Başkentte 103 suçtan aranan ve 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan "Binbir surat" lakaplı dolandırıcı, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

19.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:38
Ankara'da 103 suçtan aranan
Başkentte 103 suçtan aranan ve 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan "Binbir surat" lakaplı dolandırıcı, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan "Binbir surat" lakaplı Serkan Onur Özdemir'i takibe aldı.
Ekipler, takip sonucu Özdemir'i Çankaya'daki evinde yakaladı.
Yapılan aramada Özdemir'in üzerinde fotoğrafının bulunduğu sahte sürücü belgesi de ele geçirildi.
Özdemir'in, 383 suç kaydının bulunduğu, başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanma, bilişim sistemleri ile banka veya kredi kartı dolandırıcılığı ve özel belgede sahtecilik gibi 103 suçtan arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Onur Özdemir, Yenimahalle, Güncel

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