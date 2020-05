Ankara'da 11 Mayıs öncesi berberlere ve kuaförlere sıkı temizlik önlemi

Kaynak: İHA

11 Mayıs tarihinde tekrardan faaliyetlerine başlayacak olan Gölbaşı berber ve kuaförlerinde, hijyen ve denetim çalışmalarına ağırlık verildi. 123 berber ve kuaförün dezenfekte edildiği ilçede çalışmalar hızla devam ediyor.Belediye ekiplerinin dezenfektan işlemlerini sürdürürken bir yandan da sağlık kitleri dağıttığını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Gölbaşı sınırları içerisinde faaliyet gösteren çok kıymetli berber ve kuaför kardeşlerim; zorlu dönemlerden geçtiğimiz bugünlerde her zaman yanınızda olduk ve olmaya da devam edeceğiz. 11 Mayıs itibari ile açılacak olan tüm berber ve kuaför işletmelerimizde dezenfeksiyon işlemlerini sağlayacağımızı ve hijyen kitleri hediye edeceğimizi bildirmek isterim. Bu zorlu şartlar altında, Gölbaşı Belediyesi her zaman yanınızda! Sizlerde ihtiyaçlarınızı beklentilerinizi 0312 485 54 30 irtibat numaramızdan bizlere ulaştırabilirsiniz" açıklamasında bulundu."Güvenle tercih edebilirsiniz"Günler sonra dükkanlarının kapılarını açacakları için heyecanlı olduklarını söyleyen Esnaf Tuğçe Affak "Tüm sağlık ve Gölbaşı Belediyesi çalışanlarına verdikleri hizmetten dolayı çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, geldiler işyerlerimize ve her tarafı detaylı bir şekilde dezenfekte ettiler. Müşterilerimizin gönlü rahat olabilir. Hem belediyemiz hem de sağlık çalışanları ellerinden geldiğince özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Tekrardan çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ANKARA