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Ankara'da 14 gün karantina süresine uymayan adam gözetim altına alındı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde karısında korona virüs vakası görülen ve yaşadığı köy karantinaya alınan ancak kendisinin test sonuçları negatif çıkan vatandaş, zorunlu 14 gün karantina sürecine uymayınca sağlık ekipleri tarafından gözetim altına alındı.

31.03.2020 07:43 | Son Güncelleme: 31.03.2020 07:43
Ankara'da 14 gün karantina süresine uymayan adam gözetim altına alındı
Ankara 'nın Yenimahalle ilçesinde karısında korona virüs vakası görülen ve yaşadığı köy karantinaya alınan ancak kendisinin test sonuçları negatif çıkan vatandaş, zorunlu 14 gün karantina sürecine uymayınca sağlık ekipleri tarafından gözetim altına alındı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı üzerindeki bir kargo şirketine ait depolama bölümüne Diyarbakır 'dan 06 ED 9939 plakalı kamyonu ile kargo getiren şirket çalışanı Mevlüt Y, eşinin Korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine telefonla aranarak bilgilendirildi. En yakın hastaneye giderek test yapması gerektiği söylenen Mevlüt Y., Kayseri'de bir hastaneye giderek Korona virüs testi yaptırdı. Burada test sonuçları negatif çıkan Mevlüt Y.'ye her ihtimale karşı kendisini 14 gün karantinaya alarak toplumdan izole etmesi gerektiğini bildiren sağlık ekipleri ayrıca bir taahhütname de imzalattı.

14 gün karantina süresine uymadı

Mevlüt Y.'nin imzaladığı taahhütnameye uymayarak kendisini izole etmediğinin ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Bunun üzerine Mevlüt Y.'nin kamyonu ile Ankara'ya geleceğinin bilgisini alan polis ve sağlık ekipleri, sabah saat 05.30 sıralarında karantina kuralına uymayan vatandaşı, iş yerinin girişinde kamyonu ile durdurdu. Raporları incelenen Mevlüt Y. ile o sırada yanında bulunan akrabası Hamit Y., sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı gözetim altına alınmak üzere hastaneye götürüldü. Öte yandan yetkililer, Mevlüt Y.'nin kullandığı kamyonun ve içerisindeki kargoların detaylı bir şekilde dezenfekte edileceğini açıkladı.

Yaşadığı Ilıca Mahallesi karantinada

Mevlüt Y.'nin ailesinin, 2 gün önce Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi. - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Yenimahalle, Diyarbakır, Ankara, 3. Sayfa
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