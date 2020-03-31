Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı

Karısı koronavirüse yakalanan bir vatandaş, ekiplerin yönlendirmesiyle test yaptırdı. Koronavirüs olmadığı halde 14 gün sosyal izolasyona çekileceğine dair taahhütname imzalayan şahıs, bu şarta uymayınca yakalanarak gözetim altına alındı.

31.03.2020 09:05 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:21

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde yaşayan, ancak iş için Ankara 'ya giden Mevlüt Y; eşinde koronavirüs görülmesi üzerine haberdar edilerek hastaneye başvurması istendi. Koronavirüs testi negatif çıkan şahıs, 14 gün karantinada kalması için taahhütname imzaladı. Bu şarta uymadığı tespit edilince polis ekipleri tarafından yakalanan vatandaş, gözetim altına alındı.

TAAHHÜTNAME İMZALADI

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı üzerindeki bir kargo şirketine ait depolama bölümüne Diyarbakır 'dan 06 ED 9939 plakalı kamyonu ile kargo getiren şirket çalışanı Mevlüt Y, eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine telefonla aranarak bilgilendirildi. En yakın hastaneye giderek test yapması gerektiği söylenen Mevlüt Y, Kayseri'de bir hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı. Burada test sonuçları negatif çıkan Mevlüt Y'ye her ihtimale karşı kendisini 14 gün karantinaya alarak toplumdan izole etmesi gerektiğini bildiren sağlık ekipleri ayrıca bir taahhütname de imzalattı.

14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı

ŞAHSIN ARACI DEZENFEKTE EDİLECEK

Mevlüt Y'nin imzaladığı taahhütnameye uymayarak kendisini izole etmediğinin ihbarını alan ekipler harekete geçti. Bunun üzerine Mevlüt Y'nin kamyonu ile Ankara'ya geleceğinin bilgisini alan polis ve sağlık ekipleri, sabah saat 05.30 sıralarında karantina kuralına uymayan vatandaşı, iş yerinin girişinde kamyonu ile durdurdu. Raporları incelenen Mevlüt Y. ile o sırada yanında bulunan akrabası Hamit Y, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı gözetim altına alınmak üzere hastaneye götürüldü. Öte yandan yetkililer, Mevlüt Y'nin kullandığı kamyonun ve içerisindeki kargoların detaylı bir şekilde dezenfekte edileceğini açıkladı.

YAŞADIĞI YER KARANTİNAYA ALINDI

Mevlüt Y'nin ailesinin 2 gün önce koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Yenimahalle, Diyarbakır, Ankara, Güncel

Haberin Videosu :

14 gün karantina süresine uymayan adam gözetim altına alındı
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD’li sanatçı ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağış yaptı Haberler
ABD'li sanatçı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
Koronavirüsle mücadele eden ABD’den gelen bu fotoğraf, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi Haberler
Koronavirüsle mücadele eden ABD'den gelen bu fotoğraf, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi
Cezaevlerindeki 70 bin mahkuma, koronavirüs sebebiyle ev izni verilecek Haberler
Cezaevlerindeki 70 bin mahkuma, koronavirüs sebebiyle ev izni verilecek
Vatikan’a bağlı Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı Haberler
Vatikan'a bağlı Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
Türkiye, koronavirüs salgınında 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu Haberler
Türkiye, koronavirüs salgınında 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu
DSÖ’den dikkat çeken maske uyarısı! Herkesin doğru sandığını düzeltti Haberler
DSÖ'den dikkat çeken maske uyarısı! Herkesin doğru sandığını düzeltti
44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi Haberler
44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi
Muhabirin koronavirüs sorusu Trump’ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru Haberler
Muhabirin koronavirüs sorusu Trump'ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru

Son Dakika Güncel Haberleri

09:25: Aç kalan sokak hayvanlarını nöbetleşe besliyorlar - Haber 09:25: Van YYÜ Senato Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı - Haber 09:25: Kars'ta ortaya çıkan Çinli hareketli anlar yaşattı - Haber 09:25: Jandarma evden çıkamayan vatandaşın tarlasını sürdü - Haber 09:25: JANDARMADAN SAHTE DEZENFEKTAN ÜRETENLERE OPERASYON - Haber 09:11: Koronavirüsle mücadele eden ABD'den gelen bu fotoğraf, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi - Haberler 09:05: Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor - Haber 08:48: Türkiye, koronavirüste 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu - Haber 07:35: 44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi - Haber 06:56: Son dakika: Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi - Haber 01:58: Muhabirin koronavirüs sorusu Trump'ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru - Haber 19:27: Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi