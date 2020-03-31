14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde yaşayan, ancak iş için Ankara 'ya giden Mevlüt Y; eşinde koronavirüs görülmesi üzerine haberdar edilerek hastaneye başvurması istendi. Koronavirüs testi negatif çıkan şahıs, 14 gün karantinada kalması için taahhütname imzaladı. Bu şarta uymadığı tespit edilince polis ekipleri tarafından yakalanan vatandaş, gözetim altına alındı.

TAAHHÜTNAME İMZALADI

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı üzerindeki bir kargo şirketine ait depolama bölümüne Diyarbakır 'dan 06 ED 9939 plakalı kamyonu ile kargo getiren şirket çalışanı Mevlüt Y, eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine telefonla aranarak bilgilendirildi. En yakın hastaneye giderek test yapması gerektiği söylenen Mevlüt Y, Kayseri'de bir hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı. Burada test sonuçları negatif çıkan Mevlüt Y'ye her ihtimale karşı kendisini 14 gün karantinaya alarak toplumdan izole etmesi gerektiğini bildiren sağlık ekipleri ayrıca bir taahhütname de imzalattı.

ŞAHSIN ARACI DEZENFEKTE EDİLECEK

Mevlüt Y'nin imzaladığı taahhütnameye uymayarak kendisini izole etmediğinin ihbarını alan ekipler harekete geçti. Bunun üzerine Mevlüt Y'nin kamyonu ile Ankara'ya geleceğinin bilgisini alan polis ve sağlık ekipleri, sabah saat 05.30 sıralarında karantina kuralına uymayan vatandaşı, iş yerinin girişinde kamyonu ile durdurdu. Raporları incelenen Mevlüt Y. ile o sırada yanında bulunan akrabası Hamit Y, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı gözetim altına alınmak üzere hastaneye götürüldü. Öte yandan yetkililer, Mevlüt Y'nin kullandığı kamyonun ve içerisindeki kargoların detaylı bir şekilde dezenfekte edileceğini açıkladı.

YAŞADIĞI YER KARANTİNAYA ALINDI

Mevlüt Y'nin ailesinin 2 gün önce koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA