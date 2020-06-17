Ankara'da 1500 polisin katılımıyla 'koronavirüs' denetimi

Ankara'da 1500 polisin katılımıyla 'koronavirüs' denetimiANKARA'da, 1500 polisin katılımıyla 'koronavirüs' denetimi gerçekleştirildi.

17.06.2020 23:15 | Son Güncelleme: 17.06.2020 23:45
Ankara'da 1500 polisin katılımıyla 'koronavirüs' denetimi
ANKARA'da, 1500 polisin katılımıyla 'koronavirüs' denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayanlar uyarıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent genelinde 1500 polisin katılımıyla 'koronavirüs' denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde halka açık yerler, parklar, otobüs durakları ve meydanların yanı sıra kafe, kıraathane ve restoran gibi alanlarda, işletme sahipleri ile vatandaşların sosyal mesafe ve maske konusunda kurallara uyup uymadığı denetlendi. Ayrıca ekipler, kalabalık ve kapalı alanlarda maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Denetimlerin gece saatlerine kadar süreceği öğrenildi. Ankara’da 1500 polisin katılımıyla ’koronavirüs’ denetimi

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Güncel, Haber

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