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Ankara'da 18 gündür kayıp olan kadın için su kuyularında arama yapıldı (2)

KAYBOLAN KADIN GÜVENLİK KAMERASINDANallıhan ilçesine bağlı Eymir Mahallesi'nde oturan Fatma Uykun (61), sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha eve dönmedi.

04.03.2020 23:20 | Son Güncelleme: 04.03.2020 23:20Ankara'da 18 gündür kayıp olan kadın için su kuyularında arama yapıldı (2)

KAYBOLAN KADIN GÜVENLİK KAMERASINDA

ilçesine bağlı Mahallesi'nde oturan Fatma Uykun (61), sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha eve dönmedi. Uykun'un telaşlanan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede vatandaşlarla birlikte arama yapan jandarma ekipleri, Uykun'un evinin önünde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Uykun, son olarak elindeki bastonuyla evden çıktığı an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri inceleyen ekipler, arama çalışmalarına devam ediyor.

Görüntü dökümü: Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber:  Hasan OLUM/NALLIHAN (ANKARA), -



Nallıhan, Sabah, Eymir, Güncel

Kaynak: DHA

5.03.2020 00:44:36