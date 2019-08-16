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Ankara'da 180 Kaçak Göçmen Yakalandı

Ankara'da 180 kaçak göçmen yakalandıANKARA'da polis ekiplerinin yaptığı uygulamada, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 180 göçmen yakalandı.

16.08.2019 19:18
Ankara'da 180 Kaçak Göçmen Yakalandı
Ankara'da 180 kaçak göçmen yakalandı
ANKARA'da polis ekiplerinin yaptığı uygulamada, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 180 göçmen yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde, Altındağ ilçesindeki Örnek Mahallesi ve Atıfbey Mahallesi'nde düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı. Asayiş, narkotik, çevik kuvvet, özel harekat ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı uygulamada, şafak vakti 30 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, kimlik ve pasaportları bulunmayan Afganistan uyruklu 180 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.
Ankara'da 180 Kaçak Göçmen Yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ, Ankara, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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