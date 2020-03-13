Ankara'da 2 avukatı bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Başkentte haciz görevi yürüten 2 avukatı bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
13.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:18
Başkentte haciz görevi yürüten 2 avukatı bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
İstanbul Barosuna kayıtlı avukatlar Savaş Baş ve Necati Çakmak'ı haciz görevi için geldikleri Ankara 'da bıçakla yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Bekir K, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlı, tutuklama talebiyle çıkarıldığı Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanıp Sincan Cezaevi'ne gönderildi.
Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan avukat Savaş Baş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Necati Çakmak'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bu arada, Ankara Barosundan yapılan açıklamada, "Mesleğimize ve meslektaşlarımıza dönük saldırılar kimden gelirse gelsin en sert tutumu alacağımızı bildirir, avukata yönelen şiddetin vatandaşın hak arama özgürlüğüne yapıldığını tekrar ifade ederiz." değerlendirmesi yapıldı.
İstanbul Barosuna kayıtlı avukatlar Savaş Baş ve Necati Çakmak'ı haciz görevi için geldikleri Ankara 'da bıçakla yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Bekir K, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlı, tutuklama talebiyle çıkarıldığı Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanıp Sincan Cezaevi'ne gönderildi.
Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan avukat Savaş Baş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Necati Çakmak'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bu arada, Ankara Barosundan yapılan açıklamada, "Mesleğimize ve meslektaşlarımıza dönük saldırılar kimden gelirse gelsin en sert tutumu alacağımızı bildirir, avukata yönelen şiddetin vatandaşın hak arama özgürlüğüne yapıldığını tekrar ifade ederiz." değerlendirmesi yapıldı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Güncel
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Güncel
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Güncel
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Güncel
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor