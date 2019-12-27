Haberler » Güncel » Ankara'da 2 bin 500 kişi oyun havası oynadı - Haber

Ankara'da 2 bin 500 kişi oyun havası oynadı

Ankara'da 2 bin 500 kişi oyun havası oynadıULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Gölbaşı ilçesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında, 2 bin 500 kişi oyun havası oynadı.

27.12.2019 18:37 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:44
'da 2 bin 500 kişi oyun havası oynadı
ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Gölbaşı ilçesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında, 2 bin 500 kişi oyun havası oynadı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle, Gölbaşı Kaymakamlığı, Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği Gölbaşı Şubesi'nin öncülüğünde ilçede çeşitli programlar düzenlendi. İlk olarak Gölbaşı Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan ve Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Program daha sonra Gölbaşı Stadyumu'nda devam etti.
'27 ARALIK, ATATÜRK'ÜN ANKARALILARLA BİR VE BÜTÜN OLDUĞU GÜNDÜR'
Burada konuşan Kaymakam Bilgihan, bugün Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, Bizler ülkemizi, milletimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak için her dönemde ve her koşulda hiç durmadan var gücümüzle çalışma, azim ve kararlılığında olmalıyız dedi.
Belediye Başkanı Şimşek ise, 27 Aralık, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Ankaralılarla bir ve bütün olduğu gündür. 27 Aralık, Ankaralıların ve seğmenlerin Mustafa Kemal Atatürk önünde etten bir duvar ördüğü gündür. Atatürk Ankaralıların o heyecanının ve inanmışlığının etkisiyle, Ankara'yı önce milli mücadelenin karargahı izleyen yıllarda ise Türkiye'nin kalbi ve Cumhuriyetin başkenti olarak belirlemiştir diye konuştu.
2 BİN 500 KİŞİ OYUN HAVASI OYNADI
Konuşmaların ardından Atatürk'ün Ankara'ya gelişi ve seğmenler tarafından karşılanması canlandırıldı. Daha sonra 2 bin 500 kişi, ilçe stadyumda Ankara oyun havası oynadı. Türk Hava Kurumu'nun motorlu yamaç paraşütü gösterisiyle sona eren programda, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Ankara Kulübü Derneği Gölbaşı Şube Başkanı Uğur Okman da seğmen kıyafeti giyerek oyun havası oynadı.
Ankara'da 2 bin 500 kişi oyun havası oynadı

Mustafa Kemal Atatürk, Ramazan Şimşek, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:50   Ak parti bursa milletvekili hakan çavuşoğlu açıklamalarda bulundu - Haber
18:50   Kocaeli işte türkiye'nin yerli otomobili-4 - Haber
18:49   Hakkari karla mücadele ekipleri 2 kardeş için seferber oldu - Haber
18:48   Gemlik'te yerli otomobil sevinci - Haber
18:45   ŞEGAFED Ege Bölge Temsilciliği açıldı - Haber
17:57   Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Haber
17:50   Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
27.12.2019 18:51:00