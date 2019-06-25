25.06.2019 18:10
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Ankara'da 2 doktor FETÖ'den tutuklandı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 doktor, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 doktor, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan sağlık çalışanı 5 şüpheli Ankara Adliyesine getirildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade veren zanlılardan 3'ü tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden S.Ö. ve A.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu kişilerin Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde doktor olarak görev yaptıkları öğrenildi.
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Başsavcı , Ankara , Güncel

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