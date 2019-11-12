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Ankara'da 2 katlı evin çatısı yandı

Ankara'da 2 katlı evin çatısı yandıANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde 2 katlı ahşap evin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

12.11.2019 16:15 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:21
'da 2 katlı evin çatısı yandı
ANKARA'nın ilçesinde 2 katlı ahşap evin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
' Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde Emirhan Şen'e ait 2 katlı ahşap evin çatısında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Kimsenin yaşamadığı evden yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye verdi. Gelen itfaiye ekibi yaklaşık yarım saatlik müdahale ile yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Ankara'da 2 katlı evin çatısı yandı

Kızılcahamam, Karşıyaka, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA


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