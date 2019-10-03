'Ankara'da 2 köpek, zehirli sosislerle öldürüldü' iddiası

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, boş arazide 2 köpek ölüsü bulundu. Köpeklerin yanında, zehirli olduğu iddia edilen sosisler bulunurken, bölgede toplanan hayvanseverler, olaya tepki gösterdi.Çankaya'nın Beytepe Mahallesi 1787'nci Sokak'taki boş arazide ölü köpekleri görenler, polise haber verdi. İhbarla gelen Çankaya Belediyesi ekipleri, ölü 2 köpeğin yanında sosis olduğunu gördü. Köpekler, belediye ekiplerince kamyonete koyularak, bölgeden götürüldü. Sosislerden alınan numuneler de zehirli olup olmadıklarının saptanması için laboratuvar incelemesine gönderildi. Polis, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek, sosisleri bölgeye bırakanları bulmak için çalışma başlattı.HAYVANSEVERLERDEN TEPKİBelediye ve polis ekipleri inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen hayvanseverler, köpeklerin zehirlenerek, öldürüldüğünü ileri sürüp, tepki gösterdi. Devlet yetkililerinin dikkatini buraya çekmek istediklerini belirten Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "Buraya kameralar takılsın, yasal uyarılı afişler yapılsın dedik. Arkadaşlarımız dikkat çekebilmek için günlerdir burada nöbet tutuyorlar, zehirlemeleri önlemek adına. Buraya geldiğimizde zehirli sosisleri gördük. Araştırmamız neticesinde, iki tane yavru köpeğin yine zehirlenerek öldürüldüğünü tespit ettik. Bunlara 'yeter artık' diyoruz. Bu adam ruhsuz, yaratık ve cani ama bunun için tedbir almayanlarında kabahatleri var" dedi.'UMARIM SON HALİYLE O YASA ÇIKAR'Özkan, yasa tasarısının dün mecliste görüşüldüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:"Umarım son haliyle o yasa çıkar. Çıkar ise gerçekten iyi olacak. Komisyon üyelerine teşekkür ediyoruz. Burada TBMM'ye çok büyük görev düşüyor. Bütün vekillerimizden o tasarının olumlu yönde oylanmasını kabul edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, belediyeler her gece binlerce yok ediyor. Bütün ilçe belediyeleri, birbirlerinin sınırlarına hayvanları atıyor ve hayvanlar dağlarda ölüme terk ediliyor."Öte yandan, aynı yerde 18 Nisan'da da yine 7 köpek yanlarında zehirli olduğu iddia edilen sosislerle ölü bulunmuştu.