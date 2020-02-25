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Ankara'da 2 yıl önce kaybolan kişi Düzce'de ölü bulundu

Ankara'da ikamet eden ve ailesinin yaklaşık 2 yıl önce kayıp başvurusunda bulunduğu kişi, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık bahçesinde ölü bulundu.

25.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:48Ankara'da 2 yıl önce kaybolan kişi Düzce'de ölü bulundu
Ankara'da ikamet eden ve ailesinin yaklaşık 2 yıl önce kayıp başvurusunda bulunduğu kişi, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık bahçesinde ölü bulundu.
Ayazlı Mahallesi Limoncuk mevkisindeki fındık bahçesinde bir ceset görenler, durumu polise bildirdi.
Ekipler, yaptıkları incelemede cesedin 43 yaşındaki Halil Aksungur'a ait olduğunu tespit etti.
Aksungur'un cesedi incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Ankara'da yaşayan Aksungur'un ailesinin yaklaşık 2 yıl önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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