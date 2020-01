Ankara'da 20 sokak hayvanının zehirlenerek öldürülmesine tepki (2)

PARK KAPATILDI

Ankara 'nın Sincan ilçesinde, 6 kökep ve 14 güvercinin zehirli tavuk eti verilerek telef edildiği ileri sürülen Menderes Mahallesi'nde bulunan Necip Fazıl Parkı, güvenlik amacıyla kapatıldı. Zehirli olduğu öne sürülen etleri toplayan zabıta ekipleri, parkın etrafına da güvenlik şeridi çekti. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hayvanların öldürülmesine tepki gösteren mahalle sakinleri ise köpeklerin bugüne kadar kimseye zarar vermediğin söyledi. Mahalle halkının köpeklere baktığını belirten esnaf Mehmet Doğan, "Akşam geldiğimizde köpeklerin zehirlendiğini gördük. Komşuların verdiği yemeklerden mi zehirlendiler yoksa kasıtlı olarak mı zehirlendiler onu bilemiyoruz. Komşular yemek ve su veriyordu çünkü. Mahalledeki çocukların da eğlencesiyle köpekler, yazık oldu hayvanlara" dedi.

Mahalle esnafından Volkan Altıntaş ise "Geldiğimizde hayvanlarda can çekiyordu burada. Esnaf falan müdahale etti; ama kurtarılamadı maalesef. Yazık, titreye titreye can verdi hepsi. İlaçlı et vermişler galiba. Sabah da polis geldi, başka zehirli et olabilir diye parkı da kapattılar. Bu şekilde ölmeleri can sıkıcı" diye konuştu.

Gökhan CEYLAN/ANKARA,