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Ankara'da 23 Nisan doğumlu çocuklara yaş günü sürprizi

Ankara'da doğum günü 23 Nisan'a denk gelen çocukların hem bayramları hem de doğum günleri kutlandı.

23.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:44
Ankara'da 23 Nisan doğumlu çocuklara yaş günü sürprizi
Ankara'da doğum günü 23 Nisan'a denk gelen çocukların hem bayramları hem de doğum günleri kutlandı.
Kızılcahamam Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, doğum günü olduğu için Mustafa Yılmaz (13), Nisa Nur Başakçı (7), Zafer Emir Arslan (7), Reyyan Yeşil (13) ve Elif Ünal'ı (17) evlerinde ziyaret etti.
Pastalı sürpriz yapılan çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da kutlandı.
Çocukların mutluluğuna ortak olan Belediye Başkanı Süleyman Acar'a aileler teşekkür etti. Acar, çocukların mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.
Öte yandan, iki evladını trafik kazasında kaybeden Zülal Gökçe'nin de doğum günü kutlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılcahamam, 23 Nisan, Ankara, Güncel , Haber
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