Ankara'da, 278 bin 500 sazan yavrusu suyla buluştu

Ankara'da, 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında 88 göl, gölet ve baraja 278 bin 500 adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen proje kapsamında, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Üretme Enstitüsü'nde üretilen yavru sazanları, Başkent'te 88 göl, gölet ve barajda suyla buluşturdu. Eymür Gölü'nde yapılan çalışmaya katılan Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, su ürünlerinin korunması, sürekliliğinin sağlanması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla gölet, göl ve barajlarda balıklandırma çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti. Korkmaz, Ankara'da 88 adet göl, gölet ve barajda, 278 bin 500 adet pullu sazan yavru balığın suyla buluşturulduğunu belirterek, "3-4 yıl sonra bu yavru balıklar 40 santimetre boyutuna ulaşacak. Hafta sonu ailesiyle birlikte amatör balıkçılık yapmak isteyen vatandaşlarımız için bir hobi alanı olacak, Ankara'da amatör balıkçılık işiyle ilgilenen kişi sayısı çok fazla. Son 10 yıl içinde il müdürlüğümüz tarafından 2 milyondan fazla yavru sazan balığı göl ve göletlerle buluşturuldu" dedi.

Korkmaz, balıklandırma çalışmalarıyla iç sulardaki küçük ölçekli balıkçılığın desteklenerek kırsalda yaşayan vatandaşların kaliteli protein kaynağına ulaşması ve hane halkı gelirinin artırılması, sportif olta balıkçılığı ve reakrasyonel balıkçılığın geliştirilmesine katkıda bulunulmasının amaçlandığını da kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önceki gün yaptığı açıklamada, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde üretilen 5,1 milyon sazan yavrusunun 11 Temmuz'a kadar, ülke genelindeki 727 adet göl ve gölette suyla buluşturulacağını belirtmişti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Balıkların suya bırakılması

-Müdür Korkmaz'ın açıklaması

-Detay

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ ANKARA, -