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Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ankara'nın Mamak ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, birçok ilden hissedildi.

20.08.2019 07:55
Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Ankara'nın Mamak ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.

AFAD verilerine göre, saat 05. 07'de 39.8773 enlem, 33.0473 boylamında, merkez üssü Ankara'nın Mamak ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Richter ölçeğine göre ise Mamak'ta 3 büyüklüğünde deprem oldu.

VATANDAŞLAR HİSSETTİ

Yerin 6.96 kilometre altına meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Depremi hissedenler, sosyal medyada deprem ve Mamak etiketiyle gündem yarattı.

Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Ankara, Mamak, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (5)
MAMAKLI: Geçmiş olsun hepimize
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BURDRULU: AMA BU DEPREM ÖYLE BİR DEPREM DEĞİL ANKARADA OLAN DEPREMİ BEN BURDUR DAN HİSSETTİM SABAH KAHVALTISINDA ANKARA NERE BURDUR NERE
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.: ALLAH DAHA BÜYÜĞÜNÜ GÖSTERMESİN.
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HAŞİNBOY: 3. 4 mü korkutuyor ? 7 şiddetini yaşamayanlar için çok normal. . . 1999. . .
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BBDNS A: SEN Bİ DEFOL BEYİNSİZ
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