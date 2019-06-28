Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem



Ankara 'nın Akyurt ilçesinde saat 13.55'te, 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Akyurt'ta ve çevre ilçelerde hissedilen deprem paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 'nden alınan bilgiye göre, saat 13.55'de merkez üssü Akyurt'un Ahmetadıl köyünde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Akyurt ilçesinde ve çevresinde hissedilen deprem paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

AFAD verilerine göre de, 3.5 şiddetinde Elmadağ ilçesinde gerçekleşen depremin, yerin 5.0 km derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

ANKARA, -