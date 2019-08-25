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Ankara'da 3.5 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

25.08.2019 23:04 Ankara'da 3.5 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Panik yaşayan bazı vatandaşlar evlerini terk etti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre; saat 21.42'de merkez üssü Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.00 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yakın çevreden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar meydana gelmezken, panik yaşayan bazı vatandaşlar evlerini terk etti.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Ankara Valiliği, depreme ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Merkez üssü Yenimahalle ilçemizde saat 21: 42'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı bulunmamaktadır. İlçe ve mahallelerimizde detaylı inceleme ve araştırmalar devam etmektedir" denildi.
'KÖPEKLER BİR ANDA ULUMAYA BAŞLADI'
Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'ndeki vatandaşlarda deprem sırasında panik içinde evlerini terk etti. O anları anlatan Kenan Say, "Deprem anından 5 dakika önce dışarıda oturuyordum. Köpekler bir anda ulumaya başladı. Hemen ardından deprem oldu" dedi. Ayrıca panikle evini terk eden Rabia Sürücü ise koltukta otururken sallandığını ve kızının çok ağladığını söyledi.


Görüntü dökümü:
Evlerini terk eden vatandaşlar
Çevreden görüntü
Vatandaşlarla röp.
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-İrfan ÖZŞEKER/ANKARA-DHA



Yenimahalle, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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