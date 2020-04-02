Ankara'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
02.04.2020 23:52 | Son Güncelleme: 02.04.2020 23:52
Ankara 'nın Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.23'te Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin; 9,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.23'te Çubuk ilçesinde 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin; 9,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: AA