Ankara'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
02.04.2020 23:55 | Son Güncelleme: 02.04.2020 23:55
Ankara 'nın Çubuk ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre, Ankara'nın Çubuk ilçesinde saat 23.23'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 6.97 km derinlikte oldu.
(İHA)
AFAD'ın verilerine göre, Ankara'nın Çubuk ilçesinde saat 23.23'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 6.97 km derinlikte oldu.
(İHA)
Kaynak: İHA