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Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

27.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:33Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem

ANKARA'nın ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü 'nın Akyurt ilçesi olan, 3.9 büyüklüğündeki deprem, saat 13.51'de meydana geldi. Depremin, 13 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

BAŞKAN YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA: CAN VE MAL KAYBI YOKAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Başkan Yavaş açıklamasında, "Akyurt ilçemizde 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiği haberini almış bulunmaktayız. Herhangi bir mal veya can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Alo 153 Mavi Masa hattımızdan bizlere her an ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum" dedi.

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Akyurt, Ankara, Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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