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Ankara'da 3 alt geçit çalışması tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) üzerindeki 3 alt geçit çalışmasını tamamladı.

29.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:54 Ankara'da 3 alt geçit çalışması tamamlandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bulvarı ( Yolu) üzerindeki 3 alt geçit çalışmasını tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Konutkent ve Yaşamkent araç alt geçitleri ile Başkent Üniversitesi yaya alt geçidini tamamladı. Yeni yıldan önce verilen sürede trafiğe açılan Konutkent ve Yaşamkent önündeki alt geçitler Eskişehir Yolu kadar Başkent trafiğine de nefes aldıracak. Başkent Üniversitesi 'U' dönüşü alt geçidi ise kısa sürede trafiğe açılacak.

Dumlupınar Bulvarı üzerinde 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşan alt geçitlerle birlikte ikişer şeritten oluşan yan yolların açılmasıyla kesintisiz trafik akışı sağlanacak. Konutkent ve Yaşamkent alt geçitleri 700 metre uzunluğunda, Başkent Üniversitesi 'U' dönüşü alt geçidi ise 460 metre uzunluğunda. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Üniversitesi, Dumlupınar, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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