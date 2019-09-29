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Ankara'da 3 bin kişiye aşure dağıtıldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, Cem Kültür Evleri Yaptırma Derneği'nce 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.

29.09.2019 16:49Ankara'da 3 bin kişiye aşure dağıtıldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde, Cem Kültür Evleri Yaptırma Derneği'nce 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.
Muharrem ayı için Cem Kültür Evleri Yaptırma Derneği'nce hazırlanan aşurenin dağıtımı için dernek binasında program düzenlendi. 12 kazanda hazırlanan aşure, 3 bin kişiye dağıtıldı.
Halkın yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan dernek başkanı Mehmet Uzuner, "2 bin 500 kişilik malzeme kullandık ancak aşure yiyenlerin sayısı 3 bin kişiyi buldu. Halkımız da yoğun katılım gösterdi. Biz bunu Tuzluçayır'da her sene periyodik olarak yaptığımız için de insanlar artık biliyor. Evlerinde yapsalar bile buradan dağıtılanın tadının bir başka olduğunu söylüyorlar. Böyle bir hayır yaptığımız ve bu kadar insan aşure lokması tattığı için mutluyuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Aşure dağıtımından görüntüler
-Genel detaylar
-Dernek Başkanı Mehmet Uzuner ile röp.

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,



Ankara, Mamak, Güncel

Kaynak: DHA

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