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Ankara'da 3 kişinin öldüğü 'mera' kavgasında, gözaltı sayısı 5'e çıktı

ANKARA'nın Polatlı ilçesine bağlı Kızılcakışla köyünde, mera anlaşmazlığından çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada, gözaltı sayısı 5'e çıktı.

06.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:33
Ankara'da 3 kişinin öldüğü 'mera' kavgasında, gözaltı sayısı 5'e çıktı

ANKARA'nın Polatlı ilçesine bağlı Kızılcakışla köyünde, mera anlaşmazlığından çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada, gözaltı sayısı 5'e çıktı. İki taraf arasındaki anlaşmazlığın 50 yıl öncesine dayandığı ve daha önce de defalarca kavga ettikleri öğrenildi.

Dün öğle saatlerinde köy merkezine 2 kilometre uzaklıktaki merada meydana gelen olayda, Mustafa Kemal Koyuncu ile hayvan otlatan akrabası Mehmet Koyuncu arasında, mera sınırı yüzünden tartışma çıktı. İki tarafın kardeşlerinin de tartışmaya dahil olmasıyla kavga büyüdü. İki grup, birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Mustafa Kemal Koyuncu ile kardeşi İsa Koyuncu ve merada hayvanları otlatan Mehmet Koyuncu vurularak, hayatlarını kaybetti. 3 kişinin cesedi, yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Jandarma, dün olayın ardından kavgaya karışan Mert Koyuncu'yu gözaltına aldı. Soruşturmayı  derinleştiren jandarma, olayla ilgili Kamil Koyuncu, Burhan Koyuncu, Mehmet Koyuncu ile Alaattin Koyuncu'yu da gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki sorgularının sürdüğü belirtildi.

'50 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR'

Hayatını kaybeden Mehmet Koyuncu'nun amcası Orhan Koyuncu, iki aile arasındaki husumetin 50 yıl öncesine dayandığını ileri sürdü. Anlaşmazlığın temelinde yine mera bulunduğunu belirten Orhan Koyuncu, "Defalarca o merada Mehmet Koyuncu'yu dövdüler. Karakola çok kez gidip şikayetçi olduk. Husumet çok eskiye dayanır; ama yaklaşık 7 sene önce tekrar başladı. Bunlar geçmiş dönemde kendi aralarında yaşadığı kavgada amcalarını öldürmüştü. Bunlara 'dur' dedikçe durmadılar. Devletten beklediğimiz, bizim köyün merasını dağıtsınlar. O yayla, kendimi bildim bileli böyle sorunlar yarattı" dedi.

Ölen 3 kişinin cenazelerinin yarın toprağa verileceği belirtilirken, soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

-Orhan Koyuncu ile röp.

-Köyden görüntü

-Jandarmadan görüntü

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler: Kızılcakışla, Polatlı, Ankara, Güncel
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