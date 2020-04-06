Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ankara'da 3 kişinin öldüğü 'mera' kavgasında, gözaltı sayısı 5'e çıktı

Ankara'da 3 kişinin öldüğü 'mera' kavgasında, gözaltı sayısı 5'e çıktıANKARA'nın Polatlı ilçesine bağlı Kızılcakışla köyünde, mera anlaşmazlığından çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada, gözaltı sayısı 5'e çıktı.

06.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:46
Ankara 'da 3 kişinin öldüğü 'mera' kavgasında, gözaltı sayısı 5'e çıktı
ANKARA'nın Polatlı ilçesine bağlı Kızılcakışla köyünde, mera anlaşmazlığından çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada, gözaltı sayısı 5'e çıktı. İki taraf arasındaki anlaşmazlığın 50 yıl öncesine dayandığı ve daha önce de defalarca kavga ettikleri öğrenildi.
Dün öğle saatlerinde köy merkezine 2 kilometre uzaklıktaki merada meydana gelen olayda, Mustafa Kemal Koyuncu ile hayvan otlatan akrabası Mehmet Koyuncu arasında, mera sınırı yüzünden tartışma çıktı. İki tarafın kardeşlerinin de tartışmaya dahil olmasıyla kavga büyüdü. İki grup, birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Mustafa Kemal Koyuncu ile kardeşi İsa Koyuncu ve merada hayvanları otlatan Mehmet Koyuncu vurularak, hayatlarını kaybetti. 3 kişinin cesedi, yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Jandarma, dün olayın ardından kavgaya karışan Mert Koyuncu'yu gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, olayla ilgili Kamil Koyuncu, Burhan Koyuncu, Mehmet Koyuncu ile Alaattin Koyuncu'yu da gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki sorgularının sürdüğü belirtildi.
'50 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR'
Hayatını kaybeden Mehmet Koyuncu'nun amcası Orhan Koyuncu, iki aile arasındaki husumetin 50 yıl öncesine dayandığını ileri sürdü. Anlaşmazlığın temelinde yine mera bulunduğunu belirten Orhan Koyuncu, "Defalarca o merada Mehmet Koyuncu'yu dövdüler. Karakola çok kez gidip şikayetçi olduk. Husumet çok eskiye dayanır; ama yaklaşık 7 sene önce tekrar başladı. Bunlar geçmiş dönemde kendi aralarında yaşadığı kavgada amcalarını öldürmüştü. Bunlara 'dur' dedikçe durmadılar. Devletten beklediğimiz, bizim köyün merasını dağıtsınlar. O yayla, kendimi bildim bileli böyle sorunlar yarattı" dedi.
Ölen 3 kişinin cenazelerinin yarın toprağa verileceği belirtilirken, soruşturma sürdürülüyor. Ankara’da 3 kişinin öldüğü ’mera’ kavgasında, gözaltı sayısı 5’e çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polatlı, Ankara, Güncel

Haberin Videosu :

Ankara'da 3 kişinin öldüğü 'mera' kavgasında, gözaltı sayısı 5'e çıktı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Ankara'da 3 kişinin öldüğü 'mera' kavgasında, gözaltı sayısı 5'e çıktı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
İstanbul’un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı Haberler
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı Haberler
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Haberler
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi Haberler
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:37: Bağcılar'da 4 binaya karantina - Haber 17:36: Ereğli'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor - Haber 17:36: Canik'in kardeşlik seferberliğine fırıncılardan 50 bin ekmek - Haber 17:36: Elmalı'da pazar yeri değiştirildi - Haber 17:35: Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünde 3 dilde klip - Haber 17:32: Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi 16:41: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber 16:39: Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 16:29: 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim - Haber 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber