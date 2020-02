Ankara'da "3. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Biz her fırsatta yerli ve milli üretimin öneminden bahsediyoruz. Bizi güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacak tek yol yerli ve milli üretimle güçlenen bir ekonomi" dedi.



Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen "3. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi", Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu konferans salonunda gerçekleştirildi. Programın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan değişim ve dönüşümlerin sosyal ve ekonomik kalkınmanın önünü açan kilit noktasında olduğunu kaydetti. Dünya nüfusunun neredeyse yarısından fazlasının internet kullandığını belirten Sayan, "Araştırmalara göre IoT kabiliyetine sahip cihazların akıllı telefon gibi mobil haberleşme cihazlarından daha fazla özelliğe sahip olacağı, 2025 yılında büyük çoğunluğu alt yapılara ilişkin çözümlerde kullanılmak üzere 50 milyar akıllı cihazın IoT teknolojileri sayesinde haberleşeceği öngörülüyor. Nitekim bunların negatif etkilerini de göz ardı edemeyiz. Fizik ve diğer bilimsel gelişmelerin temel yapısını oluşturan atomu yararlı bir biçimde kullanmaya başlayan da insanoğlu, atomu kahredici ve büyük bir cani bomba olarak kullanan da insanoğlu. Ezcümle, teknolojik gelişmelerin etkili ve verimli olarak kullanılması da, bireylere. toplumlara ve ülkelere zarar verecek yöntemlere alet edilmesi de yine tamamen insanoğluna bağlı" diye konuştu.



Bilgi teknolojilerinin büyüme ve gelişme hızı ile bu teknolojilerin yasa dışı ve kötü niyetli kullanımı arasında doğru bir orantı olduğunu söyleyen Sayın, "Bu etkiyi azami sınıra çekmek için siber güvenlik, ülkelerin gündeminde gitgide daha fazla önem kazanıyor. Her geçen gün ülkeler bilgi ve iletişim teknolojilerinin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için uygun stratejiler ve programlar geliştiriyoruz. Yani bizler teknolojinin kötüye kullanılmasının önüne geçmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada şunu da belirtmekte fayda var. Bunun adına ister ekonomik fark, ister eğitim farkı, ister coğrafi, isterseniz kapasite farkı ne derseniz deyin ancak siber güvenlik alanında yapılan çalışmalar istenilen düzeye kavuşmuş değil. Bu konuda ülkeler arasında, paydaşlar arasında belirgin bir boşluk ve dağınıklık bulunuyor. Bunun önüne geçmenin yolu da etkin siber güvenlik mekanizmasının işletilmesinden geçiyor" şeklinde konuştu.



Sayın, sürdürülebilir, etkin ve verimli bir siber ekosistem için özellikle milli-yerli siber güvenlik teknolojileri geliştirerek Türkiye'nin çok daha güvenli ve dünya pazarında rekabet edebilecek bir konuma gelmesi için tüm paydaşların etkin şekilde çalışması gerektiğini vurguladı. Siber ekosistemin geliştirilmesi için ivedilikle yapılması gereken çalışmaları gerekli altyapı ve tesislerin kurulması, pazar koşullarının uygun hale getirilmesi, yetişmiş iş gücü, sosyal ve kültürel ortamın sağlanması, yasal düzenlemelerin geliştirilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesi, kamu ve özel sektörün destekte bulunması olarak sıralayan Sayın, salonda yer alan çocuklarla interaktif bir konuşma gerçekleştirdi. Son dönemde yaşanan önemli gelişmelerden birisinin de Avrupa Birliği'nin Şebeke ve Bilgi Güvenliği Direktifi'nin yürürlüğe girmesi olduğunu vurgulayan Sayan, "ENISA'nın çalışmalarının bir ürünü olarak tasarlanan direktifte şu hususlar yer alıyor; ülkelerin şebeke ve bilgi güvenliği stratejisinin oluşturulması, söz konusu strateji belgesinde risk analizleri ile belirlenen eylemlerin yer alması, eylemlerden sorumlu olacak kamu kuruluşları ve ilgili tarafların belirlenmesi, uluslararası işbirliğinden sorumlu olacak bir şebeke ve bilgi güvenliği kurumunun olması. SOME'nin kurulması, şebeke ve bilgi güvenliği kurumunun gözetimi ve denetiminde faaliyet göstermesi. E-ticaret platformları, çevrimiçi ödeme sistemleri, sosyal ağlar, arama motorları, bulut bilişim hizmetleri, uygulama mağazaları ve kritik sektörlerde yer alan servis sağlayıcılarının da şebeke ve bilgi güvenliği hususunda yükümlülüklere tabi kılınması. Bakanlık olarak biz de söz konusu direktifle uyumlu düzenlemeler yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla USOM'un açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Sayın, "USOM, zararlı yazılım analizi ve dijital analiz imkanları ile donatılarak, uzman personelin istihdamı ve yetiştirilmesinde de önemli kazanımlar sağlıyor. Çok sayıda kritik kuruluşumuzda olay müdahale, dijital kayıt inceleme ve sızma testlerinin USOM personeli tarafından yürütülmesi gibi faaliyetler de hız kazandı. Tüm bu çalışmaları deyim yerindeyse bir kuyumcu hassasiyeti ile yürütüyoruz. Çünkü biz artık ülkelerin siber güvenliğinin de milli güvenlik kadar önemli bir konu olduğunun farkındayız. Milli güvenlikle ilgili her alanda olduğu gibi ulusal siber güvenliğimizin sağlanmasında da yerli ve milli ürün, kaynak ve yöntemlerin geliştirilmesi ve kullanılması büyük önemi haiz bir mesele bizim için" açıklamasında bulundu.



Bu uygulamaları etkili bir şekilde kullanabilmek için ulusal siber güvenliğin sağlanmasındaki en önemli kaynaklardan birinin de yetişmiş insan kaynağı olduğuna işaret eden Sayın, bu çerçevede süratle gerekli adımları attıklarını ifade etti Bakanlık olarak hedeflerinin her yeni günde bu yaptıkları çalışmaları bir adım daha öteye taşımak olduğunun altını çizen Sayın, "Çünkü ülke olarak çok büyük değerlere sahibiz ve bu değerleri gelecek nesillere çok daha iyi şartlarla aktarmayı istiyoruz. İşte bu yüzden biz her fırsatta yerli ve milli üretimin öneminden bahsediyoruz. Bizi güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacak tek yol yerli ve milli üretimle güçlenen bir ekonomi. Bunun için bazı keşifleri yeniden yapmaya de gerek yok. Yapacağımız tek şey Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve bizim için önemli bir rehber olan 'milli teknoloji hamlesi'nin gücünü ardımıza alarak 2023 hedeflerimize durmadan koşmaktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA