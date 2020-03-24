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Ankara'da 395 litre kaçak antiseptik dezenfektan ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü ile Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan müşterek denetimlerde, 395 litre Sağlık Bakanlığı onaysız antiseptik dezenfektan ele geçirildi.

24.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:11
Ankara'da 395 litre kaçak antiseptik dezenfektan ele geçirildi
Ankara İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü ile Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan müşterek denetimlerde, 395 litre Sağlık Bakanlığı onaysız antiseptik dezenfektan ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Ankara'nın Kazan ilçesi Saray Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmenin Sağlık Bakanlığı onayı olmadan dezenfektan üreterek satış yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
20 Mart'ta İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü ile Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından müşterek olarak yapılan denetimlerde, 395 litre Sağlık Bakanlığı onaysız antiseptik dezenfektan malzemesi ele geçirildi.
Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla işletme sahibi S.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Ankara, Güncel

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