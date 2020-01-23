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Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Ankara'nın Akyurt ilçesinde 06.54'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde, olumsuz bir ihbarın bulunmadığını aktardı.

23.01.2020 07:58 | Son Güncelleme: 23.01.2020 08:00
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), 'nın ilçesinde 06.54'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde, olumsuz bir ihbarın bulunmadığını aktardı.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı ve gelişmelerin takip edildiği bildirildi.
Ankara Valisi Vasip Şahin de Twitter hesabından, "İlimiz Akyurt ilçe merkezinde meydana gelen 4,5 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Detaylı incelemeler için ekipler sahada çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." açıklamasını yaptı.
Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Akyurt, Ankara, Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: AA


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