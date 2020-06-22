Ankara'da, 4 katlı binanın çatısı yandı

Ankara'da, 4 katlı binanın çatısı yandıANKARA'da, 4 katlı apartmanın çatısı, çıkan yangında zarar gördü.

22.06.2020 21:07 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:12
Ankara'da, 4 katlı binanın çatısı yandı
ANKARA'da, 4 katlı apartmanın çatısı, çıkan yangında zarar gördü.
Etimesgut ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı kısmında, akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, dakikalar içinde çatıyı sardı. Caddeden geçenler, alevleri görerek itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis, binadaki vatandaşları tahliye etti, çevrede güvenlik tedbiri aldı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Çatının büyük zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Ankara’da, 4 katlı binanın çatısı yandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Etimesgut, Ankara, Güncel, Haber

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