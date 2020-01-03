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Ankara'da 4 kişinin hayatını kaybettiği yangın elektrikli ısıtıcıdan çıkmış

Altındağ'da bir apartmanın giriş katında meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği yangının odada ısınma amaçlı yakılan elektrikli ısıtıcının yanıcı maddeleri tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi.

03.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:40 Ankara'da 4 kişinin hayatını kaybettiği yangın elektrikli ısıtıcıdan çıkmış
'da bir apartmanın giriş katında meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği yangının odada ısınma amaçlı yakılan elektrikli ısıtıcının yanıcı maddeleri tutuşturması sonucu çıktığı belirlendi.
İtfaiyesinin hazırladığı rapora göre, olay yerinde yapılan inceleme sonucunda yangının daireye girişte sol taraftaki ilk odada ısınma amaçlı yakılan elektrikli ısıtıcının çevresindeki koltuk, kanepe, halı gibi yanıcı maddeleri tutuşturması sonucu çıktığı ve alevlerin diğer yanıcı eşyalara sirayet ederek genişlediği belirlendi.
Yeni yılın ilk gününde, Altındağ Karapürçek Mahallesi 439. sokakta bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi ölmüştü.

Altındağ, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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