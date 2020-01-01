Haberler » 3. Sayfa » Ankara'da 4 kişinin yanarak can verdiği binadan yaralı kurtulan Ramazan Akça anlattı - Haberler

Ankara'da 4 kişinin yanarak can verdiği binadan yaralı kurtulan Ramazan Akça anlattı

Altındağ'da 3 katlı bir binanın alt katında 4 kişinin hayatını kaybettiği yangından kurtulan apartman sakini Ramazan Akça yangın sırasında olanları anlattı.

01.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:13 Ankara'da 4 kişinin yanarak can verdiği binadan yaralı kurtulan Ramazan Akça anlattı
'da 3 katlı bir binanın alt katında 4 kişinin hayatını kaybettiği yangından kurtulan apartman sakini Ramazan Akça yangın sırasında olanları anlattı.

Sabaha karşı çıkan yangını aktaran apartman sakini Ramazan Akça, "Komşu beni ikaz etti.'Çıkın yangın var' diye. Ben eşimi, çocuğumu uyandırdım. Kapıyı açtığımda binanın içi dumandı. Eşime 'havlu ıslat' diye seslendim. Biz balkona geçerek oradan bir yere kıpırdamadık. Aşağı inemedik. Bina ve evimin içi simsiyah, mağdur duruma düştük. Bittik yani, artık devletimizden yardım bekliyoruz " diye konuştu.

Yanan evin sahibinin, evde kalan gencin dedesi olduğunu söyledi. Apartman sakini, "Ev sahibi dede 2 aydır kızının yanında kalıyordu. Gençler muhtemelen eğlenmek için geldiler, ocak mı açık kaldı ne oldu bilemiyoruz. Evde kaç kişi olduğunu bilemiyorum. Çocuk normalde tek başına kalıyordu" ifadelerini kullandı.

Kendisininde yangında dumandan etkilendiğini, kendisini uyaran komşusunun da ağır yaralı olduğunu vurgulayan apartman sakini Ramazan Akça, "Kapımı çalan komşumun eşi kapımı çaldıktan sonra biz binayı terk etmedik. Onlar aşağı inmeye kalkmışlar, ağır yaralı diyorlardı ama bilmiyorum durumlarını. Bizde itfaiye'nin asansörüyle kurtulduk" dedi. - ANKARA

Ramazan Akça, Altındağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:28   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği dinamizmle, ekonomik... - Haberler
13:24   Siirt'te tehlikeli yıkım - Haberler
13:14   Karaman'da kaçak ve sahte alkol ele geçirildi - Haberler
13:10   Almanya'da yeni yılın ilk saatlerinde 30'dan fazla maymun telef oldu - Haberler
13:09   79 kişi kullanma, 78 kişi satma suçu işlemiş - Haberler
12:24   Suudi Arabistan 2020'ye büyük bir coşkuyla girdi - Haberler
12:18   Polis ekiplerinin yoğun çabası, sızıp kalan alkolik adamı uyandırmaya yetmedi - Haberler
11:32   Kuzey Kore, nükleer ve uzun menzilli füze denemelerine devam edecek - Haberler
11:22   Ankara'da 4 kişinin yaşamına sebep olan yangında, evdekilerin yıl başını kutladığı öğrenildi - Haberler
11:08   Hastasının bekaretini bozan doktorun 1 yıla kadar hapsi isteniyor - Haberler
1.01.2020 13:38:23