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Ankara'da 400 kilo kaçak sucuk imha edildi

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta ele geçirilen yaklaşık 400 kilo kaçak sucuk imha edildi.

02.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:47 Ankara'da 400 kilo kaçak sucuk imha edildi

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta ele geçirilen yaklaşık 400 kilo kaçak sucuk imha edildi.

Gölbaşı İlçe Komutanlığı ekipleri tarafından, Ankara- karayolunda durdurulan araçta arama yapıldı. Aracın kasasında etiketsiz sucuklar bulunduğu belirlendi. İlçe Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, 1180 halka sucuğun üretim izni olmadığını belirledi. Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 400 kilo kaçak sucuğu kepçe ile açılan çukura gömerek imha etti.



Jandarma, Ankara, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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