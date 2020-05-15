Ankara'da, 5 günlük bebeği kaçıran kişi tutuklandı

Ankara'da, 5 günlük bebeği kaçıran kişi tutuklandıANKARA'da, yeni doğum yapan anneye Çocuğuna ben bakarım, sen dinlen diyerek bebeği kaçıran şüpheli S.P., polis ekipleri tarafından evinde yakalandı.

15.05.2020 01:40 | Son Güncelleme: 15.05.2020 01:41
Ankara'da, 5 günlük bebeği kaçıran kişi tutuklandı
ANKARA'da, yeni doğum yapan anneye Çocuğuna ben bakarım, sen dinlen diyerek bebeği kaçıran şüpheli S.P., polis ekipleri tarafından evinde yakalandı. Evde bulunan bebek ailesine teslim edilirken, S.P. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 11 Mayıs Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Z.F., 5 gün önce dünyaya getirdiği bebeğiyle emzirme odasında bulunduğu sırada uyuya kaldı. İddiaya göre, bu sırada odada olan S.P., Yorgun görünüyorsun, biraz dinlen. Bebekle ben ilgilenirim diyerek bebeği annesinden aldı. Z.F., uyandığında bebeğini ve S.P.'yi bulamadı. Z.F. ve eşi H.A. durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarından, S.F.'nin taksiye binerek bebeği kaçırdığını tespit etti.
Ekipler, S.P.'nin Mamak ilçesindeki evini tespit ederek, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde bulunan S.P. ve kardeşi E.D. gözaltına alınırken, bebek de ailesine geri götürüldü. Mahkemeye çıkarılan şüpheli iki kardeşten S.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara’da, 5 günlük bebeği kaçıran kişi tutuklandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Polis, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi Haber
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
Ukrayna’da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Haber
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Kabil’de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu Haber
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın’ı sildi: Benim için bitti Haber
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı Haber
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
Virüs Çin’i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye’ye çevirdi Haber
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Ahmet Türk’ten Sırrı Süreyya Önder’e ’Aracı’ eleştirisi: Siyasette saklı kalması gerekenler vardır Haber
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e "Aracı" eleştirisi: Siyasette saklı kalması gerekenler vardır
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız Haber
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız
Haberler››Güncel››Ankara'da, 5 günlük bebeği kaçıran kişi tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:29: Lastiği patlayan otomobil, akaryakıt istasyonundaki markete girdi - Haber 02:22: Düzce'de polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı - Haber 02:12: Antalya'da iki mahallede kısmi karantina uygulaması - Haber 02:06: Manisa'da depoda kumar oynayan 15 kişiye 65 bin 625 lira ceza - Haber 01:59: Cinsel içerikli kaçak ürünlerin saklandığı depoya baskın: 1 gözaltı - Haber 00:16: ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı - Haber 00:01: Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor - Haber 21:15: Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi - Ekonomi 10:26: Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz - Haber