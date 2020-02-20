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Ankara'da 5 ton sahte içki ele geçirildi

Ankara'nın Sincan ilçesinde sahte içki üreticilerine yönelik yapılan operasyonda, 4 ton etil alkol ve 1 ton metil alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

20.02.2020 08:55 | Son Güncelleme: 20.02.2020 08:55Ankara'da 5 ton sahte içki ele geçirildi
'nın ilçesinde sahte içki üreticilerine yönelik yapılan operasyonda, 4 ton etil alkol ve 1 ton metil alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üreticilerine yönelik yürüttüğü çalışmaların sonucunda Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir depoda sahte alkol üretildiği istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, depoya düzenledikleri baskında, 4 ton etil ve 1 ton metil alkol ele geçirirken baskın sırasında depoda bulunan 2 kişi de gözaltına aldı.
Polis ekiplerinin depoda yaptığı aramalarda, gözaltına alınan şüphelilerin sahte içkiyi üretmek için metil alkolü damıttığı ve etil alkole çevirdikleri tespit edildi. Ayrıca depoda çok sayıda sahte içki imalatında kullanılan malzemeye de el konuldu.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Sincan, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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