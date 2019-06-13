ANKARA'DA, 6 KATLI BİNANIN ÇATISI YANDI

ANKARA'da, 6 katlı apartmanın çatısı, çıkan yangında zarar gördü.

Yenimahalle Demetevler Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın çatısında, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, dakikalar içinde çatıyı sardı. Binanın önündeki metro istasyonundan çıkan vatandaşlar, alevleri görerek itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis, binadaki vatandaşları tahliye etti, çevrede güvenlik tedbiri aldı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Çatının büyük zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangından görüntü

İtfaiyenin müdahalesi

Sokaktaki vatandaşlar

Vatandaşla röportaj

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

Kaynak: DHA