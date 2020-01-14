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Ankara'da 6 milyon 550 bin bandrolsüz 'makaron' ele geçirildi

ANKARA'da, polis tarafından durdurulan kamyonette, sahte bandrollü 6 milyon 550 bin 'makaron' ele geçirildi.

14.01.2020 08:10 | Son Güncelleme: 14.01.2020 08:10Ankara'da 6 milyon 550 bin bandrolsüz 'makaron' ele geçirildi

ANKARA'da, polis tarafından durdurulan kamyonette, sahte bandrollü 6 milyon 550 bin 'makaron' ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, operasyonla devletin 650 bin TL vergi kaybının önlendiği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbari çalışmada, Adana'dan kamyonetle yola çıkarılan yüklü miktarda sahte bandrollü sigara makaronunun Ankara'da piyasaya sürüleceği belirlendi. Harekete geçen ekipler, 34 ABM 11 plakalı kamyoneti, Gölbaşı ilçesi girişinde durdurdu.

Kamyonette arama yapan ekipler, kasanın ön kısmına dizilen kolilerdeki makaronların bandrollerinin orijinal olduğunu belirlendi. İki ayrı sigara markasına ait orta kısımdan arka bölüme doğru dizilen kolilerdeki makaronların bandrollerinin ise sahte olduğu tespit edildi. , sahte bandrollü 6 milyon 550 bin makarona el koyarken, araç sürücüsü C.A gözaltına alındı.

Hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapılan kamyonet sürücüsü C.A., adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin bu operasyonuyla devletin 650 bin lira vergi kaybının önlendiği belirtildi.



Ankara, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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