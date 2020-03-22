Ankara'da 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

ANKARA'da, koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek görevlileri tarafından karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığı'nca, Çin'de başlayıp, tüm dünyaya yayılan, Türkiye'de de ölümlere neden olan koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaş ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Başkentte bu karar sonrası, Valilik tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Grup üyeleri, kentte bulunan 65 yaş üstü vatandaşların çağrısı üzerine evlerine giderek, ihtiyaçlarını gideriyor. Ankara Valisi Vasip Şahin'de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da Vefa Sosyal Destek görevlilerimiz 65 yaş üstü vatandaşlarımıza evlerinde hizmet yolunda canla, başla çalışıyorlar" dedi.

Kaynak: DHA