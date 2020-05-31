Ankara'da 65 yaş ve üstü, 4'ncü kez sokağa çıktı

Ankara'da 65 yaş ve üstü, 4'ncü kez sokağa çıktıANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4'üncü kez sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, parklarda yürüyüş yaptı, sosyal mesafe kuralına uygun oturup, sohbet etti.

31.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:34
Ankara'da 65 yaş ve üstü, 4'ncü kez sokağa çıktı
ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4'üncü kez sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, parklarda yürüyüş yaptı, sosyal mesafe kuralına uygun oturup, sohbet etti.
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 4'üncü kez sokağa çıktı. Saat 14.00'ten itibaren sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, parkları doldurdu. Maskelerini takarak, parkta sosyal mesafe kuralına uygun banklarda oturan vatandaşlar, birbirleriyle sohbet ederek, çocukları ve torunlarıyla telefonda görüntülü konuştu. Parklarda güzel havanın keyfini çıkaran vatandaşlardan kimisi piknik yaptı, kimisi güvercin besledi. Polis ekipleri sık sık sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı. Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki Kuğulu Park'ta yoğunluk oluşturan 65 yaş üstü vatandaşlara Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından maske dağıtıldı. Ankara’da 65 yaş ve üstü, 4’ncü kez sokağa çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ankara, Güncel, Haber

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