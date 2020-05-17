Ankara'da 65 yaş ve üzerindekiler, parklara akın etti

Ankara'da 65 yaş ve üzerindekiler, parklara akın ettiANKARA'da, 65 yaş ve üstü kişiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 hafta sonra yeniden dışarı çıkıp, parklarda güneşli havanın keyfini çıkardı.

17.05.2020 14:31 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:20
Ankara'da 65 yaş ve üzerindekiler, parklara akın etti
ANKARA'da, 65 yaş ve üstü kişiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 hafta sonra yeniden dışarı çıkıp, parklarda güneşli havanın keyfini çıkardı.
Ankara'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki kişiler, bugün 2'nci kez dışarı çıktı. Saat 12.00'den itibaran sokağa çıkanlar, parklara akın etti. Çankaya ilçesindeki Kuğulu Park'a gelenler, banklara oturup, parkta gezen kedileri besleyerek, güneşli havanın keyfini çıkardı. Sosyal mesafe kuralına uyulup, maske takıldığı gözlendi. 1 haftanın ardından yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayanlar, koronavirüsün bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.
Öte yandan polis ekipleri, saat 18.00'e kadar dışarıda olacak kalacaklara, 'Lütfen sosyal mesafe kurallarına uyalım. Salgın bitmiş değil, havaların ısınması bizi yanıltmasın. Tedbirlere uyalım, uymayanlara cezai işlem uygulanacak. Hayat eve sığar' uyarılarında bulundu.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Fatih POYRAZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)-
Ankara’da 65 yaş ve üzerindekiler, parklara akın etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Güncel, Haber

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