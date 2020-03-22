Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ankara'da 65 yasağına rağmen sokağa çıkanlara polisten uyarı - Haberler

Ankara'da 65 yasağına rağmen sokağa çıkanlara polisten uyarı

ANKARA'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik denetim yaptı.

22.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:53
Ankara'da 65 yasağına rağmen sokağa çıkanlara polisten uyarı

ANKARA'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik denetim yaptı. Caddelerde ve parklarda kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaş ve üstü vatandaşları uyarıp evlerine gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'nın dün akşam valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklandı. Ankara halkının büyük bir çoğunluğu yasağa uydu. Yasağa uymayanlar için de polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Özellikle işlek caddelerde ve parklarda kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, 65 yaş ve üzerindeki kişileri evden çıkmamaları konusunda uyararak evlerine gönderdi.

EMNİYETE İHBAR YAĞDI

Bu arada tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan bu yaş grubundaki vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan kişiler polisten yardım istedi. Sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşların ihtiyaçları polis ekipleri tarafından kısa sürede giderildi. Öte yandan, sokağa çıkma yasağını ihlal edene vatandaşlarla ilgili emniyete gün boyunca çok sayıda ihbar geldiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

Denetimden görüntü

65 yaş üstü vatandaşlar ile röp

Detaylar

Haber-Kamera:  Gökhan CEYLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, -


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Ankara, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller’in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haberler
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı Haberler
Kılıçdaroğlu, Kovid-19 nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı Haberler
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı
Türkiye’de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı Haberler
Türkiye'de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı
Eve kapanan güzel oyuncu korona dansıyla takipçilerini güldürdü Haberler
Eve kapanan güzel oyuncu korona dansıyla takipçilerini güldürdü
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi Haberler
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

Kartal'da bisiklet hırsızlığı kamerada - Haber Devrekli fırıncıdan örnek davranış - Haber Munzur Nehri'nde aranan Uzman Çavuş Güneş, FETÖ'cülerle çatışmış - Haber Silopi esnafından sağlık personeline destek - Haber Uşak'ta evlerinden çıkamayan yaşlılara yardım kolilerini polis götürdü - Haber Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı - Haber CHP Lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kız kardeşinin cenazesine katılamadı - Haber Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti - Haber Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar listesi gönderdi - Haber
Loading