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Ankara'da 657 litre kaçak dezenfektan ele geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerinin Sağlık Bakanlığı görevlileri ile birlikte bir işletmeye yaptığı baskında 657 litre kaçak dezenfektan ele geçirildi.

31.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:42
Ankara'da 657 litre kaçak dezenfektan ele geçirildi
Ankara 'da jandarma ekiplerinin Sağlık Bakanlığı görevlileri ile birlikte bir işletmeye yaptığı baskında 657 litre kaçak dezenfektan ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde bir işletmenin Sağlık Bakanlığı onayı olmayan dezenfektanların satışını yaptığı ihbarını aldı. Jandarma ekipleri, Sağlık Bakanlığı görevlileri ile birlikte belirlenen adrese baskın yaptı. Adreste yapılan aramada 657 litre Sağlık Bakanlığı onaysız antiseptik dezenfektan malzemesi ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile işletme sahibi K.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Jandarma, Ankara, 3. Sayfa
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