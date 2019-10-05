Ankara'da 7'nci zekâ ve yetenek kongresi başladı

TÜRKİYE Zeka Vakfı ve ODTÜ Eğitim Fakültesi iş birliği ile gerçekleştirilen Zeka ve Yetenek Kongresi bu yıl 7'nci kez kapılarını açtı. Kongrenin ana sponsorlarından biri Uğur Okulları oldu.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde (KKM), #ZevkiZeka sloganıyla gerçekleştirilen kongreye, zeka ve yetenek ile ilgili konularda çalışan akademisyenler, öğrenciler ve aileler ile çok sayıda davetli katıldı. Kongrede eğitim alanının tüm aktörlerini yakından ilgilendiren ve güncelliğini her dönem koruyan; sosyal iletişimin zeka ve yetenekle ilişkisi, beynin yapısı, üstün zekalı çocukların eğitiminde izlenmesi gereken yollar ve karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ilişkin konular konuşuldu.

'ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARI KEŞFETMEMİZ LAZIM'

Türkiye'de ciddi derecede potansiyeli tam keşfedilmemiş üstün zekalı çocukların var olduğunu söyleyen Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, çocukların potansiyellerini ortaya çıkarmak için çalışmalar gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti. Çocukların akıllı telefon ya da tablet kullanarak zeki olduğu kavramından bir an önce uzaklaşılması gerektiğine dikkat çeken Yücel, şunları söyledi:

"Sadece akıllı telefon, tablet kullanım beceriler ile çocuklarımızdaki zeka potansiyelini ölçmemiz hiç mümkün değildir. Öncelikle bizim hem devlet olarak hem de özelde bu üstün yetenekte ki çocukları keşfetmemiz lazım. Keşfetmek yetmez, eğitmemiz ve takip etmemiz lazım. Şuan tüm dünyada ve Türkiye'de yapay zeka konuşuluyor ve konuşulmaya devam edecek. Yapay zekayı üreten ülkeler ya da şirketler ekonomik anlamda sıçrama yapacak. Bu noktada biz eğer o çocukları keşfedebilirsek, bizim çocuklarımız o yapay zekayı üretecek, ülkemizin kalkınmasında lokomotif rol oynayacak. Bizim eğitim sistemimizde sınavlar üzerinden reformları tartışmayı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Çünkü sürekli merkezi sınavlar üzerinden konuşuyoruz. Robotik, kodlama ve algoritmalar gibi konuların üzerine kafa yormamız gerekiyor."

'STEM TÜM MÜFREDATA YERLEŞTİRİLMELİ'

STEM eğitimin sadece ders olmadığını tüm müfredatın içine yerleştirilecek bir anlayış biçimi olduğunu belirten Yücel, "Matematiği, fiziği, kimyayı, düşünebilme kabiliyetlerini harmanlayıp tüm derslere uygulamamız gereken bir anlayıştır. Şuna maalesef biz STEM'i bir ürünmüş gibi aldık, 'bizde de STEM var, onda da STEM var' gibi yaklaşıma yönlendik. Bunları tekrar bizim ele almamız lazım. Maalesef eğitim çok muhafazakar bir sektör. Dünden bugüne olabilmesi hiç mümkün değil. Ama bir yerden de başlamak şart" dedi.

'TEKNOLOJİYİ BİLİNÇLİ TÜKETEBİLEN BİREYLER YETİŞTİRMEK İÇİN EĞİTİM UYGULUYORUZ'

Herkesin aldığı eğitimi sonuca dönüştürebileceği bir potansiyelinin olduğunu dile getiren Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu da, "STEM, kodlama, robotik gibi geleceğin alt yapısını hazırlayan insanlarda gelecekte yaşayacak oldukları dünyanın gereklilikleri yetkinlik olarak şimdiden hazırlayan eğitim kavramı üzerinde konuşuyoruz. Bizde STEM eğitimi üzerinden çocuklarımızı teknolojiyi daha çok üretebilen, daha doğaya, çevreye ve insan hayatına yararlı bir şekilde teknoloji üretebilen ve teknolojiyi bilinçli tüketebilen bireyler olarak yetiştirebilmek için eğitim uyguluyoruz" diye konuştu.

STEM, ATÖLYEDE DENEYİMLENDİ

Uğur Okulları STEM Bölüm Başkanı Senem Süral ve Uğur Okullarının STEM alanında uzmanlaşmış öğretmenleri tarafından, katılımcılara yönelik 'Problemini Arayan Karpit' atölyesi gerçekleştirildi. Atölyede, öğrenciler tarafından ortaya çıkarılmış bir ürün üzerinde tartışarak STEM Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesi'nin özellikleri ve Fen ve Matematik branşları genelinde 'Bilgi Temelli Hayat Probleminin' (BTHP) 'nasıl oluşturulabileceği' ön plana çıkarıldı. Ayrıca öğrencilerin üreten, sorgulayan, analitik düşünen, deneyimleyerek öğrenen ve ezbercilikten uzak nesiller olarak yetişmesini sağlayan erkenSTEM eğitim yaklaşımını ziyaretçilerin deneyimlemesi için de bir deneyim alanı oluşturuldu. Deneyim alanı katılımcıların ilgisini gördü

Senem Süral, erkenSTEM yaklaşımının kuramsal yapısına ve matematik temelinde oluşturulmuş Hayal Dünyası temasının kazanımları ile sınıf içi uygulamalarından bahsederek, "erkenSTEM yaklaşımı Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM birimi tarafından okul öncesi ve ilkokul kademeleri için yapılandırılmış bir program olarak Türkiye'de ilk kez Uğur Okulları'nda uygulanmaya başlamıştır. Öğrencilerimizin bu sayede üreterek öğrenmesini ve yirmi birinci yüzyıl becerilerini edinmesini hedefliyoruz. erkenSTEM laboratuvarlarıyla yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına fırsat veren ortamlar yaratıyoruz. Günümüze ait bilgi temelli hayat problemlerine çözüm bulmalarını sağlayarak meslekleri tanımalarını ve bilgi toplumuna dönüşme yolundaki farkındalıklarını arttırmayı önemsiyoruz" dedi.