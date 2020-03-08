Ankara'da '8 Mart' yürüyüşü
ANKARA'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kolej Meydanı'ndan Sakarya Caddesi'ne yürüyüş düzenlendi.
08.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:35
ANKARA'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kolej Meydanı'ndan Sakarya Caddesi'ne yürüyüş düzenlendi.
Ankara Kadın Platformu'nca düzenlenen etkinlik kapsamında Kolej Meydanı'nda toplanan yaklaşık 1000 kadın, sloganlar eşliğinde Kızılay 'daki Sakarya Caddesi'ne yürüdü. Mor kıyafetler giyen kadınlar, ellerinde taşıdıkları dövizlerle kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Basın açıklaması yapan sivil toplum kuruluşları üyeleri de kadınlar için eşitlik istedi. Kadınlar, canlı müzik eşliğinde şarkılar söyleyip, halay oynayarak, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.Görüntü Dökümü: -Yürüyüşten görüntü-Sloganlardan görüntü-Kadınların şarkı söyleyip oynaması-Halaydan görüntü-Detaylar
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, -
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Ankara'da '8 Mart' yürüyüşü
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Kızılay, Sakarya, Ankara, Güncel
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