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Ankara'da 9 bin cinsel içerikli ürün ele geçirildi

ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, Türkiye'de satışı yasak olan 9 bin 11 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

20.08.2019 11:56 Ankara'da 9 bin cinsel içerikli ürün ele geçirildi
ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, Türkiye'de satışı yasak olan 9 bin 11 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen cinsel içerikli ürünlerin toplantıcılar sitesindeki depoda saklandığı belirlendi. Depoya düzenlenen operasyonda hap, jel, kapsül, kahve ve enerji içeceği gibi Türkiye'de satışı yasak olan 9 bin 11 cinsel içerikli ürün ele geçirdi. Olayla ilgili N.K. gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.



Ankara Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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